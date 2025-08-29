Zulassungen Juli 2025

Was geht am Markt? Wie entwickelt sich die Quad- und ATV-Szene? Wir präsentieren Euch jeden Monat die aktuellen Zahlen, ermittelt vom ZIV (Zweirad Industrie Verband).

Die Tabellen sind eigentlich selbsterklärend und zeigen jeweils die Anzahl der Neuzulassungen im Zeitraum von Anfang des Jahres bis zum aktuellen Monat. Dazu im Vergleich der jeweilige Zeitraum des Vorjahres, worauf sich auch die prozentuale Veränderung bezieht. Die Statistik ist herstellerneutral. Die Quadwelt stellt die Zahlen lediglich der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung, wir möchten die jeweils aktuellen Entwicklungen an dieser Stelle aber nicht kommentieren.

Wie entwickelt sich die Quad- und ATV-Szene

Neuzulassungen von leichten vierrädrigen Kraftfahrzeugen und land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen 2024/2025 mit einem Leergewicht von max. 1.000 kg.

Neuzulassungen von leichten vierrädrigen Kraftfahrzeugen nach Hubraumklassen mit einem Leergewicht von max. 1.000 kg.

Neuzulassungen von land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen nach Hubraumklassen mit einem Leergewicht von max. 1.000 kg.

Neuzulassungszahlen für Dreiräder, darunter auch Roller von Piaggio, Spyder, und klassische Trikes, z. B. Rewaco.