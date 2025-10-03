Quad-Tuning im Westerwald

Im Westerwald hat sich ein Unternehmer einen Namen gemacht, der sich auf die Veredelung und das Tuning von Quads mit 4-Zylinder-Motoren spezialisiert hat.



Ob komplette Selbstbaukits oder vollendete Komplettumbauten: Unter der Marke „4 Zylinder Quad“ entstehen nicht nur Umbauten sondern mobile Kunstwerke. Herzstück ist stets ein beeindruckender Motor, am besten mit Einspritzsystem und vier Töpfen. Im Fokus für die Umrüstung eines Straßen-Spoer-Quads stehen im klassischen Sinne die Yamaha Raptor und die Kawasaki KFX.

Quads aus geschulter Hand mit viel Potential und Power.

Aus erfahrener Hand



Chef Ronny Saleika bietet maßgeschneiderte Veredelungen, bei denen Zuverlässigkeit, Technik und Ästhetik verschmelzen. Hinter diesem Projekt steht kein anonymer Industriebetrieb, sondern ein leidenschaftlicher Einzelunternehmer, der seine Liebe zum Detail aufs Feld bringt – vom Konzept über die fahrbare Umsetzung bis zur finalen Abstimmung.

Neue 1400er

Unterwegs zu Testzwecken: Kurvenräuber mit viel Hubraum ist die neue ZX 14 RS

Also keine 08/15–Umbauten, sondern am Ende steht ein individuell abgestimmtes High-Performance-Quad parat. Egal ob Komplettumbau oder Bausatz – es ist stets das Ergebnis jahrelanger Praxiserfahrung im Westerwald, in denen umfassende Technik-Expertise und der Wille zur Innovation zusammentreffen. Das neueste Projekt aus Hüblingen im Westerwaldkreis ist die ZX 14 RS. Das Basis-Quad von Yamaha erhielt neben Fahrwerks- und Rahmenanpassungen den 200 PS bärenstarken Motor der Kawasaki ZZR 1400. Wir durften das kurz vor der Fertigstellung stehende Fahrzeug schon testen. Das Erlebnis teilen wir mit Euch in der Ausgabe 6-2025.

www.4zylinder-quad.de