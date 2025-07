Volle Leistung

„Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Ausser durch noch mehr Hubraum.“ – diese These ist auch unter ATV-Fahrern weit verbreitet. Und so haben fast alle Hersteller eine Tausender im Programm. Große Hubräume versprechen Kraft, Drehmoment, Souveränität. Oder geht’s vielleicht auch eine Nummer kleiner? Zum Beispiel mit dem ODES Pathcross 850? Wir haben das ATV in der limitierten und topp ausgestatteten Jubiläums-Version auf Herz, Nieren und Gelände getestet und festgestellt: Mehr als genug. In jeder Hinsicht.

Schon der erste Blick verrät: Der Pathcross 850 ist kein abgespecktes Einstiegsmodell. Das Fahrzeug steht breit auf grobstolligen Pneus mit Alufelgen, kommt serienmäßig mit Seilwinde, USB- & 12V-Steckdosen, digitalem Cockpit, Staufächern und einem komfortablen Zweisitzersattel samt Haltegriffen und Trittbrettern für den Sozius.

Robust, tourentauglich, voll ausgestattet

Die Ausstattung orientiert sich klar an den Wünschen von Tourenfahrern und Freizeit-Offroadern – weniger an puren Arbeitseinsätzen. Für Ausflüge, Trail-Abenteuer und lange Geländetage ist der Pathcross 850 perfekt vorbereitet. Exklusiv zum Firmenjubiläum bringt ODES den Pathcross 850 in einer limitierten 30‑Jahre‑Edition heraus – im Carbon-Look mit rotem Rahmen und Bumpern, Beadlock‑Felgen, ABS, Edelstahl-Auspuff und digitalem Display – und das serienmäßig zum Aktionspreis von unter 10.000 €

Technik: Gut balanciert, souverän abgestimmt

Im Herzen arbeitet ein 800 cm³ großer Zweizylinder, der seine Kraft über ein stufenloses CVT-Getriebe an die Räder bringt. Die dreistufige elektronische Servolenkung (EPS) erlaubt eine feinfühlige Anpassung an Untergrund und Geschwindigkeit – von locker-leicht bis präzise-direkt. Das Fahrwerk? Langhubig, robust, komfortabel. Unebenheiten werden zuverlässig geschluckt, ohne das ATV schwammig wirken zu lassen. Auf schnellen Passagen bleibt die Maschine stabil, im Gelände bietet sie guten Bodenkontakt. Auch für ATV-Neulinge.

Ausgewogene Fahreigenschaften: Du musst auf nichts verzichten!

Drehfreudig mit Nachdruck

Schon beim ersten Gasstoß wird klar: Der Pathcross 850 will nicht nur cruisen – er zieht ordentlich an. Aus niedrigen Drehzahlen baut der Zweizylinder genug Druck auf, um richtig zügig voranzukommen. Wer höher dreht, bekommt eine überraschend spritzige Charakteristik, ohne hektisch oder angestrengt zu wirken. Besonders auf langen Etappen überzeugt der Motor mit Laufruhe, angenehmem Sound und linearem Leistungsaufbau. Auch beim Anfahren an Steigungen oder auf losem Untergrund wirkt die Kraftentfaltung kontrollierbar – und deutlich stärker, als man es von 800 Kubik erwarten würde.Die Motorbremse arbeitet im Hintergrund zuverlässig mit – insbesondere bei Abfahrten auf nassem oder lockerem Terrain sorgt sie für zusätzliche Sicherheit.

In der Praxis

Eine moderne Motorsteuerung macht den Pathcross 850 nicht nur leistungsfähig, sondern auch effizient. Der Kraftstoffverbrauch bleibt moderat. Man erhält, insbesondere mit dem Jubiläums-Modell, sehr viel ATV zu einem vernünftigen Preis. Ohne dass man spürbar auf etwas verzichten müsste. Der ODES Pathcross 850 ist mehr als die kleinere Alternative zum Tausender. Er ist ein eigenständiges, ausgewogenes Touren-ATV, das durch Ausstattung, Komfort und Fahrverhalten überzeugt. Wer nicht jeden Tag Anhänger zieht oder maximalen Hubraum als Prestige braucht, findet hier ein perfektes Alltags- und Freizeitfahrzeug mit Offroad-Kompetenz.

Technische Daten ODES Pathcross 850

Merkmal Wert Hubraum 800 cm³, 2-Zylinder-Viertakt Leistung 60 PS Getriebe CVT mit Rückwärtsgang & Park Antrieb 2WD / 4WD zuschaltbar Lenkung EPS, 3-stufig Ausstattung Seilwinde, USB/12V, Beadlock-Felgen Sitzplätze 2 (Zweisitzer) Zulassung T3B mit ABS Preis ab 9.999 €