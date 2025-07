Neue Quadwelt am Kiosk. Die druckfrische Ausgabe 4/2025 ist verfügbar und hat es in sich. Ihr findet diese Themen ab dem 3.07.2025 im Zeitschriftenregal oder in Eurem Briefkasten.

Was man halt so macht…

…wenn man ein ATV, Quad oder UTV hat. Gerade jetzt, mitten in der Saison. Treffen, Ausfahrten, Reisen, einfach so umherfahren, an einem Rennen teilnehmen, Alltagsfahrten. Nicht zu vergessen, dass nicht wenige unter Euch, liebe Leserinnen und Leser, mit ihren Vierrädern arbeiten müssen oder auch wollen. Das hat uns einmal mehr beschäftigt und zieht sich als roter Faden durch diese Sommerausgabe Eurer Quadwelt.

In Belgien beispielsweise, durften wir an einer tollen Ausfahrt teilnehmen. 300 ATVs, Quads und auch Side-by-Sides tourten ohne großes Aufsehen durch die Ardennen. Offroad – und das mehr als 100 Kilometer. Was angesichts von Auflagen und Gesetzen nahezu unmöglich erscheint, setzen unsere wallonischen Nachbarn mit viel Engagement und Disziplin bei den Behörden durch. Neben viel Fahrspaß trifft man auf Gleichgesinnte, tauscht sich aus und erweitert seinen Horizont in der Szene. Toll, dass so etwas möglich ist. Mitten in Europa.

Fast zeitgleich und ebenso mitten in Europa, fand die Baja Europe in Polen statt. Eine Rallye, für die man nicht den Gegenwert eines Mittelklasse-PKW als Startgeld aufbringen muss, um teilzunehmen. Auch muss man sein Vierrad nicht aufwändig bis zur letzten Schraube frisieren und aufmotzen. Durch die „polnische Sahara“ nahe Żagań schafft man es mit seinem Serienfahrzeug. Rennluft schnuppern kann man nämlich in einer Touristenklasse, um sich erst einmal zu vergewissern, ob einem diese Art des Motorsports liegt. Ein tolles Konzept.

Ein neues Konzept verfolgt auch ein landwirtschaftlicher Betrieb in Frankreich. Die Menschen bei Hectar arbeiten an und mit neuen Technologien für eine nachhaltige Bewirtschaftung ihrer Acker- und Weide­flächen. Wie ein UTV dabei helfen kann, erfahrt Ihr in der Rubrik Utility. Interessante Aspekte.

Aktivitäten genießen und bisweilen arbeiten wollen auch wir mit unseren neuen Dauertest-Fahrzeugen. Wir tun nämlich genau das, was wir alle gerne tun und finden dabei abermals heraus, wie ATVs und UTVs sich während einer ganzen Saison so schlagen: Reisen, Racing, Touren, Treffen, Brennholz ernten, Tiere füttern – was man halt so macht.

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Die neue Quadwelt am Kiosk

Kraftpaket mit Charakter

Mit dem neuen Segway Super Villain SX20T betritt Segway Powersports jetzt ernsthaft das Terrain der leistungsstarken Side-by-Side-Fahrzeuge. Beim legen­dären Erzbergrodeo in der Steiermark stellte der Hersteller gemeinsam mit seinem Importeur, der KSR Group, das Wettbewerbsfahrzeug vor.

Mutiger Newcomer

Schon der erste Messe-Auftritt sorgte für Aufsehen: BENDA. Eine neue Marke mit außergewöhnlichem Design und vielen technischen Highlights an seinen ATVs. Der neue Redstone R2 Premium ist jedenfalls der einzige Zweizylinder in der heißen Klasse der 500er. Eine Kampfansage? Wir fuhren das futuristische Vierrad.

Einstieg ins Abenteuer

Einstieg ins Abenteuer

Die Mittelklasse der ATVs rund um 500 ccm ist hart umkämpft. Gerade hier suchen viele Erstkäufer und preisbewusste Kunden nach einem robusten Allrounder mit guter Ausstattung, solider Technik und einem attraktiven Preis. Der GOES Terrox 500L EPS liefert genau das – und noch ein bisschen mehr.

Kraftpaket für Arbeit und Abenteuer

Loncin will’s wissen: Nach der erfolgreichen Markteinführung der ATV-Baureihe „XWolf“ erweitert der chinesische Hersteller nun sein Portfolio und bringt mit dem UWolf 1000 L ein Side-by-Side-Fahrzeug auf den europäischen Markt – in erster Linie für gewerbliche Nutzer aber auch für ambitionierte Freizeitfahrer. Wir haben einen ersten Blick auf das neue UTV geworfen.

Abenteurer auf drei Rädern

Der 3-rädrige Adventure-Tourer von Can-Am verspricht bemerkenswerte Stabilität und Vielseitigkeit auf jedem Terrain – von der Autobahn bis zum Schotterpfad. Ob sich das in der Praxis bewahrheitet, soll dieser Fahrbericht zeigen.

Wandel in der Landwir tschaft

Die Zukunft der Landwirtschaft: Für Hectar geht es darum, Technologien zu nutzen, innovativ zu denken und wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit zu fördern, um die Landwirtschaft neu zu erfinden.

Die Entdeckung der Langsamkeit

Trial fahren ist der kostengünstigste Motorsport, der ungefährlichste und der langsamste. Aber langweilig ist er nicht. Unser Autor Konrad Kuhnt hat eine Newcomerin beim 1. Lauf zum Nord-Ost-Cup in Rüdersdorf bei Berlin begleitet.

Durch die europäische Sahara

Sportsgeist, Kameradschaft und fairer Wettkampf prägten eine ganz besondere Rallye mitten im Herzen Europas. Schnuppern wir Rallye-Luft auf der Baja Europe.

Neue Stiefel für den Cowboy

Reifen-Spezialist Bohnenkamp führt viele Reifen für ATVs und UTVs im Angebot. Darunter ein alter Bekannter – der Versa Trail von Carlisle. Wir entdecken den Allrounder neu.

Eine saubere Sache

Echte Quad-, ATV- und UTV-Enthusiasten wissen: wer lange Freude an seinem Fahrzeug haben möchte, sollte es regelmäßig pflegen. Damit Euer Vierrad auch in Zukunft kraftvoll durch Gelände und Natur fährt, verlosen wir drei hochwertige S100 Pflegepakete (www.s100.de) im Wert von je 120 Euro – speziell für Euch zusammengestellt.

Versichern, was bewegt

Wenn es in Deutschland um die Absicherung von Quads, ATVs, Buggys oder Can-Am Dreirädern geht, fällt ein Name immer wieder: Stani Wild. Der Nürnberger Versicherungsexperte hat sich auf genau diese Fahrzeuge spezialisiert. Wir fragten den Experten, was für unsere Szene wichtig ist.

Einmal mit Allem bitte!

Premiere bei der Quadwelt! Mit dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe rollte ein nagelneuer Can-Am Traxter in unseren Fuhrpark. Das neue Testfahrzeug wurde auf zahlreiche Gelegenheiten vorbereitet, die jedem Nutzer während einer Saison begegnen könnten.

Mobilität hat viele Gesichter

Im Dezember – zwischen Saisonende und Saisonstart – öffnet die INTERMOT regelmäßig ihre Pforten auf dem Kölner Messegelände. In der Domstadt trifft sich die Community zum regen Austausch und zum Ausprobieren. Die Branche präsentiert live ihre Neuheiten zum Anfassen. „ATVs gehören dazu“, sagt Messechef Alexander „Alex“ Wolff im Quadwelt-Interview.

Stammtisch, Schlammschlacht oder Seilwinde

Es ist wieder VRO-Zeit: Jeden zweiten Sonntag im Monat schlängelt sich eine bunte Truppe aus Abenteurern auf ihren Vierrädern durchs Bergische Land. VRO steht für Vier Räder Oberberg, eine Gemeinschaft, die so einiges bewegt. Im wahrsten Sinne.

Oh, du schöner Westerwald

Ein Volkslied besingt die Vorzüge des Landstrichs und seiner Menschen. Bereits zum zehnten Mal konnte die Quad-Szene den Text auf seinen Wahrheitsgehalt überprüfen. Während eines zünftigen Treffens

Ein wirklich guter Zweck

Alle Jahre wieder ruft der Lions Club Gedinne Croix-Scaille zur Ausfahrt durch die Wälder rund um Biévre in den Ardennen. Dem folgen regelmäßig 300 ATV-Fans. Um zu touren und zu reisen. Zum Schlemmen und um Gutes zu tun. Wir waren dabei.

Weitere Themen

SENA Spider-Serie mit Mesh 3.0

SENA, weltweit ein führender Anbieter innovativer Kommunikationssysteme, bietet jetzt mehr Technik fürs Geld. Das Unternehmen hat seinen beliebten Intercoms Spider ST1 (mit Drehknopf) und Spider RT1 (mit Tasten) ein starkes Update verpasst: Beide Modelle sind ab sofort mit Mesh Intercom 3.0 ausgestattet – der neuesten Version des hauseigenen Übertragungs-Protokolls.

Cruise Fiber von Louis

Der Jethelm Cruise Fiber ist ein stilvoller Klassiker, der das Gefühl von Freiheit unterwegs perfekt unterstreicht. Mit seiner offenen Form bietet er ein besonders intensives Fahrerlebnis, das gerade in der warmen Jahreszeit geschätzt wird.

Finntrail – Für extreme Outdoor-Abenteuer

Entdecke das Beste, was Offroad- und Watbekleidung zu bieten hat. Finntrail hat die passenden Jacken, Hosen, Overalls, Funktionsunterwäsche, Schuhe, Helme und Zubehör für den Offroad Einsatz- wie auch coole Shirts für danach.

Die neue Vanucci VXU-10 Windmaster Serie!

Vanucci präsentiert die neueste Generation der beliebten Windmaster Funktionsbekleidung. Mit frischem Design und neuem Farbkonzept ist die VXU-10 Serie für Damen und Herren erhältlich.

RETTmobil 2025 begeistert Fachwelt

International. Innovativ. Unverzichtbar. Die RETTmobil International 2025 hat einmal mehr ihren Status als führende europäische Leitmesse für Rettung und Mobilität unter Beweis gestellt.

Sollte das Formular aus welchen Gründen auch immer nicht funktionieren, könnt Ihr natürlich auch mit einer einfachen E-Mail an verlag@quadwelt.de und der vollständigen Angabe Eurer Anschrift das Magazin bestellen. Händler, Zubehörlieferanten oder auch andere, die interessiert an Anzeigenschaltung sind, können die Mediadaten direkt beim Verlag anfordern.

Ab dem 3.07.2025 ist die Ausgabe 4/2025 der Quadwelt für 4,30 Euro im Zeitschriften-Handel erhältlich. Zudem ist die Quadwelt auch in Österreich (4,50 Euro) und der Schweiz (6,90 SFR) im Zeitschriften-Fachhandel erhältlich. Sollte ein Zeitschriften-Händler die Quadwelt nicht führen, kann er diese problemlos über den Pressevertrieb bestellen und dauerhaft ins Sortiment aufnehmen.