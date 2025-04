Neue Quadwelt am Kiosk. Die druckfrische Ausgabe 3/2025 ist verfügbar und hat es in sich. Ihr findet Ihr diese Themen im Zeitschriftenregal oder in Eurem Briefkasten.

Öfter mal was Neues

Es hat sich bewahrheitet, liebe Leserinnen und Leser: Die Hersteller und Importeure sind mit vielen Neuheiten in die Saison gestartet. Das war angekündigt worden und verleiht unserer Szene sowie dem Markt einen schönen Aufschwung. Für diese Ausgabe Eurer Quadwelt und auch schon für die kommende – soviel sei verraten – waren wir viel unterwegs und sind es auch nach Redaktionsschluss weiterhin. Üblicherweise präsentiert man der Fachpresse seine Neuheiten nämlich anlässlich von Foto- und Fahrterminen. Diesbezüglich ist unser Terminkalender für die kommenden Wochen noch gut gefüllt und wir freuen uns darauf, jene neuen Modelle, die wir euch in den zurück­liegenden Ausgaben vorstellen konnten, nun live für Euch zu erleben.

Dabei sind Trends erkennbar: einerseits stellen die Hersteller von ATVs und UTVs den Nutzfaktor stärker in den Vordergrund. Kaum eine Präsentation oder Markteinführung, die nicht mindestens einen deutlichen Hinweis enthält auf die Anwenderfreundlichkeit und Vielseitigkeit für mehr oder weniger professionelle Nutzer. Da reicht manchmal sogar die Zulassung als „Traktor“ mit nur 60 km/h Höchstgeschwindigkeit. Besonders im Fokus stehen dabei die Blaulichtorganisationen.



Derzeit profitiert insbesondere das UTV-Segment von der Modell-Offensive. Allein in dieser Ausgabe können wir Euch vier neue Side-by-Side präsentieren. Zwei rein sportliche für Eure Freizeit und den Motorsport, zwei für die, die ein geländegängiges Fahrzeug für ihre Arbeit brauchen.

Die Beliebtheit der Tausender ist ungebrochen. Viele von uns blicken für eine (Neu-) Anschaffung in die derzeit oberste Hubraumklasse der Einliter-Maschinen. Deren Schwerpunkt: Tourenfahren. Zugleich melden die Importeure jedoch auch ein reges Interesse an den Mittelklassemodellen. Dabei auch wieder mit Blick auf Arbeit, Sport und Spiel, sprich Freizeit. Letzteren beiden Aspekten unseres Hobbys gehen wir ebenfalls auf den folgenden Seiten nach.

Neue Quadwelt Ausgabe 3-2025 am Kiosk

Wir bleiben in allen Belangen am Ball und halten Euch auf dem Laufenden. Wenn’s schneller als die Druckerei sein muss, natürlich auch online. Schaut mal rein, es gibt ständig was Neues,

empfiehlt

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Die neue Quadwelt am Kiosk

Zwei aus einer Hand

Versprochen ist versprochen! Die KSR Group aus Österreich hat Wort gehalten mit der Ankündigung, neue Modelle auf den Markt zu bringen. Mit der Tausender von QJ Motor kommt sogleich das Flaggschiff einer neuen Marke, mit dem Segway endlich ein lange erwartetes Top-Modell zum Importeur. Beide ATVs mit Zweizylinder und fast 100 PS.

Kaum ein anderes ATV hat die Szene so geprägt, wie der Grizzly von Yamaha – und er tut dies immer noch. Das beliebte Fahrzeug sticht auf dem von Zwei­zylindern mit rund einem Liter Hubraum dominierten Markt heraus. Es weiß mit Allroundtalenten, absoluter Zuverlässigkeit und Robustheit zu überzeugen. Lang gepflegte Tugenden dieses Klassikers. Daher lohnt ein weiterer Blick auf das derzeitige Topp-Modell des großen Bären.

Kando 感動

Das japanische Wort „Kando“ wirkt sehr emotional. Es steht für absolute Begeisterung und auch für Leidenschaft. Für etwas, das Begeisterung hervorruft und inspiriert. Im weitesten Sinne was das Herz oder den Geist berührt. Yamaha bezieht genau das auf seinen neuen RMAX4. Kann das neue Side-by-Side uns in seinen Bann ziehen?

Platz und Leistung

Polaris hat sich mit den Ranger-Modellen einen festen Platz in der Welt der UTVs mit Nutzfaktor erobert. Der Ranger Crew XP 1000 ist auf robuste Leistung und Vielseitigkeit ausgelegt und mit sechs Sitzplätzen die ideale Wahl für alle, die ein Team in unwegsames Gelände bringen müssen.

Druck für Vier

Konsequent greift der chinesische Hersteller CFMOTO in jedes Segment unseres Marktes ein. Und das mit in den Jahren deutlich gestiegener Qualität. Es war nur eine Frage der Zeit, wann die sportlichen Side-by-Sides an der Reihe sind. Jetzt sind sie da! Wir stellen das neue Flaggschiff, den Z10-4 vor.

Wer hat das Zeug dazu?

Blaulichtorganisationen haben die UTVs im Blick. Die vielseitigen Fahrzeuge lassen sich auf viele, unterschiedliche Einsätze anpassen und konfigurieren. Die Hersteller reagieren und liefern inzwischen regelmäßig an Feuerwehren und Rettungsdienste. Wir sprachen mit Fachkräften worauf es ankommt und über den HISUN Freelander.

Erfolgsmodell plus zwei Räder

Es ist das erfolgreichste ATV von Polaris. Man sagt sogar weltweit und insgesamt. Grund genug für die Amerikaner den Sportsman ordentlich aufzumöbeln. Flaggschiff ist jetzt der 6×6.

Rookie auf Erfolgskurs

Das Robin Schindler heute eine gewisse Aufmerksamkeit genießt, ist neben seiner Begeisterung für den Quad-Cross-Sport, auch der Nachwuchsförderung des X-Sport-Cups zu verdanken. Wie das alles zusammenhängt, haben wir mit dem Talent geklärt.

Legale Offroad-Abenteuer in Europa

Quad- und ATV-Fahrer stehen in Europa oft vor dem Problem, dass Offroad-Strecken abseits asphaltierter Straßen für sie meist tabu sind. Adventure Country Tracks (ACT) und Trans Euro Trail (TET) versprechen hier Abhilfe: Sie bieten lange Abenteuerrouten auf legal befahrbaren Wegen quer durch viele Länder.

Traktion ist unersetzbar…

…außer durch noch mehr Traktion. Davon liefert der Pulse MXR von CST reichlich. Und auch sonst kommt der Reifen den Motocrossern unter uns sehr entgegen. MX-Fahrerin Milena Krafthöfer fühlt dem Pneu auf den Zahn bzw. die Stollen.

Island – die Insel aus Feuer und Eis

Auf der Insel im hohen Nordatlantik leben nur 350.000 Menschen – so viele wie in Bielefeld, Wuppertal oder Bonn. Lebensraum bieten nur einige Flusstäler, Buchten und Fjorde. Der größte Teil des Landes, das isländische Hochland, ist hingegen überhaupt nicht bewohnbar. Unser Autor Roland Marske hat mit dem ATV diese grandiose Eiswüste erkundet.

Weitere Themen

Trockenbau

Eine clevere Lösung für das Ladegut auf Eurem Traxter hat die Quad- und ATV Ranch in Eging parat. Peter Kremsreiter und das Team seines Familienbetriebes statten das UTV von Can-Am mit einer Plane und Spriegeln aus, damit die Fracht trocken bleibt.

Für Outdoor-Fans

Die neue Taschenlampe mit Laserkraft von Ledlenser heißt P9R Core LEP. Das Gerät ver­eint stark gebündeltes Licht für extreme Reich­weite mit einer gleichmäßigen Ausleuchtung des Nahbereichs. Die solltet Ihr in Euer Staufach packen.

Motul Mc Care E11 Matte Surface Clean

Wer Fahrzeuge mit matten Flächen wie Lacke, Folien, Verkleidung oder Helme besitzt möchte nicht das diese glänzen. Hierfür wurde von Motul der Matte Surface Clean Reiniger entwickelt. Es ist ein Trockenreiniger der nach dem Aufsprühen einen Schaum entwickelt.

delta4x4 mit spannenden Neuheiten

Über 350 Aussteller aus aller Welt werden wieder das gesamte Spektrum der Off-Road- und Outdoor-Szene auf der Abenteuer & Allrad präsentieren. Mit dabei ist der Geländewagen-Tuner delta4x4.

MLT plant mit Sportiva

Im vergangenen Monat kündigte Michael Leeb, bekannter Importeur der Marken AEON, CORVUS und TGB überraschend an, das eigene Produktportfolio mit einer neuen ATV-Marke erweitern zu wollen. Unter dem Markennamen „Sportiva“ sollen in den nächsten Monaten mehrere Fahrzeuge auf den deutschen Markt kommen.

Zubehör von Quadix

Der Bamberger Importeur Quadix ist vor allem für die Marke ODES bekannt. Neuerdings kommen auch die attraktiven Fahrzeuge von BENDA über Bayern in die Läden der Händler. Das Portfolio des Teams rund um den Chef Jörg Braun umfasst aber auch „alles andere“, was man als ATV-Fahrer bzw. Fahrerin so braucht.

Quadcrew-Westerwald trifft sich zum Jubiläum

Zum zehntenn Mal laden die Jungs und Mädels der Quadcrew-Westerwald in genau diesen zum Treffen ein

ASP Group Distributing

ASP Group Distributing, als der führende europäische Anbieter von UTV, ATV und Ersatzteilen investiert in seine Marktpräsenz und in die Betreuung des Händlernetzes in der DACH Region und in weiteren europäi­schen Ländern.

Klare Sicht bei jeder Fahrt

Quadfahrer und Brillenträger kennen das Problem: beschlagene Helmvisiere und Glä­ser können die Sicht erheblich einschränken und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen. Dr. Wack präsentiert daher ein neues Anti­beschlagspray, das in Kombination mit einem hochwertigen Mikrofasertuch für eine langanhaltende und klare Sicht sorgt.

Neuer Helm von SENA

SENA, der weltweit führende Anbieter intelligenter Kommunikationssysteme für Motorrad- und Quadfahrer, präsentiert den neuen Integralhelm Phantom.

Quadtreffen Schleswig-Holstein

Die Quad- und ATV Freunde Schleswig-Rendsburg laden zum vierten Mal in die Kiesgrube Nissen ein. Selbiges hat sich inzwischen zum größten Quad- ATV- und SxS Event Norddeutschlands entwickelt.

Mammutstarke Veranstaltung

Ein Erlebnis der besonderen Art erwartete die Besucher im Mammutpark Stadtoldendorf Anfang April. Yamaha hatte zu einem spannenden 4×4-Erlebnis eingeladen. Hier konnten die Fans von Offroad-Abenteuern und Technik kostenlos die neuesten ATV- und Side-by-Side-Modelle aus den Berei­chen Utility und Leisure testen.

On Country Roads Again

Das Quad & ATV Kult-Treffen im Harz geht in die 21. Runde. Vom 19. bis 22. Juni verwandelt sich die Westernstadt Pullman City Harz wieder in ein Paradies für Quad- und ATV-Fans.

