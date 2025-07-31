Mobilität hat viele Gesichter



Im Dezember – zwischen Saisonende und Saisonstart – öffnet die INTERMOT regelmäßig ihre Pforten auf dem Kölner Messegelände. In der Domstadt trifft sich die Community zum regen Austausch und zum Ausprobieren. Die Branche präsentiert live ihre Neuheiten zum Anfassen. „ATVs gehören dazu“, sagt Messechef Alexander „Alex“ Wolff im Quadwelt-Interview.

Die INTERMOT ist die perfekte Gelegenheit, um sich in der kalten Jahreszeit auf die kommende Saison einzustimmen und zahlreiche Innovationen aus der Motorradwelt hautnah zu erleben. In diese Motorradwelt beziehen die Organisatoren aus Köln-Deutz unsere Vierräder ein. Das war traditionell „schon immer so“, was die beleibten Fahrgelegenheiten auf den Aktionsflächen der vergangenen Jahre zeigten. Seit der Umstellung auf den Dezember-Termin waren die Quads und ATVs weniger präsent an den Messeständen. Das soll sich ändern und unsere Szene erhält künftig wieder mehr Aufmerksamkeit während der Messe.

Messechef Alaxander „Alex“ Wolff lädt die Quad- und ATV-Szene zur INTERMOT nach Köln ein. „ATVs gehören dazu!“

Quadwelt sprach mit Alex Wolff über die Rückkehr und Weiterentwicklung der ATV- und Quad-Welt auf der INTERMOT 2025.

Quadwelt

Sie rücken das Thema Quads und ATVs wieder verstärkt in den Fokus. Was ist der Hintergrund?

Alex Wolff

ATVs und Quads waren nie wirklich weg – sie waren immer ein Teil der INTERMOT. Aber wir haben uns bewusst entschieden, diesen Bereich 2025 noch sichtbarer zu machen. Denn unser Anspruch ist es, die gesamte Welt der motorisierten Zweirad- und Nahmobilität abzubilden. Die INTERMOT ist eben nicht nur Messe für klassische Motorräder – sie ist Treffpunkt und Bühne für alles, was motorisierte Mobilität bewegt. Und ATVs sind ein wichtiger Teil davon. Ob auf der Straße, im Gelände, im Freizeit- oder im Arbeitseinsatz: Diese Fahrzeuge haben ihre eigene Community, ihre eigene Dynamik – und die holen wir ins Rampenlicht.



Vielfalt: Die Messe bietet Gelegenheiten für Aussteller und Besucher.

Treffpunkt der Szene

Quadwelt

Warum ist die INTERMOT die richtige Plattform für ATV-Hersteller und -Marken?

Weil wir drei Dinge bieten, die in dieser Kombination kaum ein anderes Event liefern kann: echte Community-Nähe, Live-Erlebnis und Fachdialog. Bei uns treffen Marken auf Endkund\:innen – zum Anfassen, Ausprobieren, Diskutieren. Die Besucher\:innen kommen nicht nur zum Schauen, sie kommen, um zu erleben und mitzumachen. Gleichzeitig ist die INTERMOT auch ein Ort des fachlichen Austauschs – der Dialog zwischen Industrie, Handel, Medien und Szene ist fest in unserer DNA verankert. Und genau das ist heute mehr denn je gefragt: Nahbarkeit, Glaubwürdigkeit, Austausch. Das ATV-Segment bekommt bei uns nicht nur Fläche, sondern auch Bühne – und damit maximale Sichtbarkeit.

Warum sollten sich jetzt ATV-Anbieter auf der INTERMOT zeigen?

Ganz klar: Reichweite, Zielgruppenfokus und inhaltlicher Rahmen. Es gibt derzeit kaum ein anderes Branchenevent, das sich so konsequent für die gesamte motorisierte Szene öffnet. Viele ATV-Hersteller bewegen sich kommunikativ zwischen Offroad-Fans, Arbeitseinsatz, Utility und Freizeit – und genau diese Bandbreite können wir bieten. Unsere Besucherstruktur ist bunt: vom urbanen Motorradpendler über Tourenfahrer bis hin zum neugierigen Offroad-Einsteiger. Und nicht zuletzt: Wir bieten dem Handel eine klare Orientierung. Wir arbeiten gezielt daran, eine möglichst breite Produktpalette zu zeigen – mit Neuheiten, Innovationen und einer Plattform für Gespräche. Für viele Händler ist das der Ort, um Sortimente zu erweitern und neue Kontakte zu knüpfen.

Quadwelt

Welche Rolle spielt der Community-Gedanke?

Eine zentrale. Denn am Ende lebt Mobilität nicht nur von Technik – sondern von Emotion, Erlebnis und Gemeinschaft. Wir wollen mit der INTERMOT 2025 einen Ort schaffen, an dem sich die Szene trifft. Und ATV-Fahrer und -Fahrerinnen sind Teil dieser Szene. Ob Einsteiger oder eingefleischter Enthusiast, ob für die Straße oder fürs Gelände – wir möchten alle zusammenbringen. Uns geht es um ein Erlebnis, das inspiriert, begeistert und verbindet. Unser Motto lautet ja nicht umsonst: „INTERMOT. Die Messe. Motorrad neu erleben.“ Und dazu gehört auch, Mobilität in ihrer ganzen Vielfalt zu zeigen.

Quadwelt

Ihre Botschaft an die ATV-Industrie?

Zeigen Sie Flagge – die INTERMOT ist die Bühne, auf der Sie Ihre Marke authentisch erlebbar machen können. Nutzen Sie die Chance, in Köln Teil eines starken Auftritts zu sein, der nicht nur auf Produkte, sondern auf Community und Kommunikation setzt. Die INTERMOT 2025 steht für Aufbruch, für Vielfalt – und für ein neues Erleben von Mobilität. Wir freuen uns auf alle, die diesen Weg mit uns gehen.



ATVs gehören dazu – weil Mobilität viele Gesichter hat!

Termin vormerken

Die INTERMOT 2025 findet statt vom 4. bis 7. Dezember in der Kölnmesse.

Geöffnet ist sie täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr.

Text: Ralf Wilke; INTERMOT

Fotos: Kölnmesse GmbH; Susanne Hähnel