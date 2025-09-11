Neuer Wurf im Wolfsrudel



Loncin erweitert sein Rudel der XWOLF um gleich drei beeindruckende Modelle, die in ihrer jeweiligen Klasse Maßstäbe setzen sollen.

Ob Einsteiger, Allrounder oder Profi – die neue Generation der XWOLF-ATVs bringt für jeden Anspruch das passende Gefährt. Mit kompromissloser Technik, durchdachtem Design und echter Leidenschaft fürs Gelände ist das Rudel stärker denn je. So kündigt der Importeur – die KARCHER AG – die drei Neuen an. Mit dem XWOLF 200, 700 und 1000 erweitert XWOLF das Rudel um drei starke Charaktere. Jeder von ihnen bringt seine ganz eigenen Stärken ein – gemeinsam stehen sie für unbändige Power, kompromisslose Qualität und pure Leidenschaft für Abenteuer.

XWOLF 200 – der Einstieg ins Rudel

Kompakt, zuverlässig und mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis: Der XWOLF 200 mit T3b-Zulassung ist der perfekte Begleiter für alle, die die Faszination Quad entdecken wollen. Sein 1-Zylinder-4-Takt-Motor mit 12,24 PS sorgt für flotte 60 km/h, während Elektrostarter, stufenloses CVT-Getriebe und Rückwärtsgang für höchsten Komfort sorgen. Mit Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse sowie praktischen Gepäckträgern vorne und hinten ist er ein echtes Arbeitstier für Alltag und Freizeit.

XWOLF 700 MUDDY – der robuste Allrounder



Der XWOLF 700 überzeugt durch robuste Bauweise, modernste Sensorik und höchste Präzision. Mit 686 cm³ Hubraum, 44 PS und 21-Liter-Tank ist er prädestiniert für den harten Dauereinsatz. ABS, EPS und 4×4-Antrieb machen ihn zum souveränen Begleiter in jedem Gelände. In der Muddy-Version kommen ein höhergelegter Lufteinlass und Kühler hinzu – perfekt für Schlammpassagen und tieferes Wasser. Ein Wolf, der immer durchhält.



Leitwolf: XWOLF 1000



Für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen, gibt es den XWOLF 1000. Mit 976 cm³ Hubraum, 2-Zylinder-4-Takt-Motor und satten 98 PS setzt er neue Maßstäbe und ist sozusagen das Alpha-Tier des Loncin-Rudels. Hydraulische Scheibenbremsen, volleinstellbare Gasdruck-Dämpfer und eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h machen ihn zu einem echten Kraftpaket. Dank ABS, Seilwinde, Bumpers und Alufelgen ist er für jede Herausforderung gerüstet. Der 33-Liter-Tank garantiert Ausdauer auch auf langen Strecken. Die Muddy-Version mit höhergelegtem Lufteinlass und Kühler verstärkt seine Geländetauglichkeit zusätzlich – ob im Forst, auf dem Acker oder im extremen Terrain, dieser Wolf ist die erste Wahl, wenn rohe Kraft und absolute Zuverlässigkeit zählen.