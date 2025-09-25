GOES präsentiert neue TERROX -Modelle

ATVs von 350 bis 1.000 ccm Hubraum: die neuen TERROX-Modelle 2026 bieten vom robusten

Einsteigerfahrzeug bis zum Bärenstarken Touring-ATV leistungsstarke Technik, hochwertige Ver-

arbeitungsqualität und maximale Vielseitigkeit.

GOES ist seit über 15 Jahren im europäischen Markt für Quads, ATVs und UTVs etabliert. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit CFMOTO, bei der Modelle mit bewährter Technik und moderner T3b-ABS-Technologie angeboten wurden, präsentiert sich die Marke nun mit eigener Identität. Die neue Modellgeneration setzt auf eigene Technologie, Komponenten und ein eigenständiges Designkonzept.

Mit der Modellreihe TERROX führt GOES für 2026 eine neue Designlinie ein. Die Front ist durch kantige Formen, horizontale Kühlergrills und LED-Scheinwerfer mit charakteristischer Lichtsignatur geprägt. Auch das Heck wurde neugestaltet und mit LED-Leuchten ausgestattet. Gepäckträger sind in das Design integriert. Die 1000er Modelle verfügen über Kunststoffträger mit Ösen für das X-Connect-Schnellverschlusssystem. Das TERROX 500L hat Stahlträger mit Kunststoffabdeckung und Zurrpunkten.

Überarbeitete Sitzbänke, neue Rückenstützen und ein angepasstes Chassis-Layout verbessern Ergonomie und Komfort. Das Modellangebot reicht vom TERROX 350 als Einstiegsmodell über das TERROX 500L mit langem Radstand bis zu den TERROX 1000 TOURING und TOURING PRO mit umfangreicher Ausstattung für längere Fahrten.

TERROX 1000 TOURING & TOURING PRO



Die Spitzenmodelle der GOES-Flotte verfügen über einen 963 ccm V-Twin Einspritzmotor mit 86 PS und 85 Nm Drehmoment. CVT-Automatik, elektronische Servolenkung (EPS), ABS-Bremssystem sowie Allradantrieb mit Differenzialsperre sorgen für hohe Leistungsfähigkeit in jedem Gelände. Zur Ausstattung gehören 8-Zoll MMI Farbdisplay, 12V- und USB-A/C-Anschlüsse und LED-Beleuchtung. Auch eine neue Schaltkulisse, Komfortsitzbank mit Ziernähten, Rückenstützen und Handprotektoren sind dabei. Seilwinde, Anhängerkupplung, Kunststoff-Gepäckträger und 14-Zoll Aluminiumfelgen runden die Ausstattung ab. Die TOURING PRO bietet zusätzlich farbige Schutzbügel, Stoßdämpferfedern und Beadlock-Felgen. Außerdem kommen Sitz- und Griffheizung.

TERROX 500L



Das Mittelklassemodell GOES TERROX 500L wird von einem 498,6-ccm-Einspritzmotor mit 39 PS und 43,5 Nm Drehmoment angetrieben. Zur Serienausstattung gehören BOSCH EFI, CVT-Automatik, Allradantrieb mit Differenzialsperre, ABS und EPS. Durch den langen Radstand und die T3b-Homologation ist das ATV vielseitig einsetzbar.Praktische Extras sind unter anderem ein 6-Zoll-LCD-Display mit Tag-/Nacht-Modus sowie ein 12V-/USB-Anschluss. Hinzu kommen moderne LED-Scheinwerfer und eine Beifahrer-Rückenstütze. Außerdem gehören eine Seilwinde, eine Anhängerkupplung sowie stabile Stahlrohr-Gepäckträger zur Serienausstattung.

TERROX 350

Das Einstiegsmodell kombiniert neues Design mit zuverlässiger Motorentechnik, Allradantrieb und robuster Funktionalität. Geeignet für Tourismus, Kommunaldienst sowie Land- und Forstwirtschaft überzeugt die TERROX 350 durch einfaches Handling, hohe Alltagstauglichkeit und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die neuen TERROX 1000 Modelle sind demnächst über den GOES Fachhandel in Deutschland und Österreich erhältlich. Das 500L Modell kommt ab Frühjahr 2026, und die TERROX 350 folgt Ende 2026.