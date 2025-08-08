

GOES gibt Vollgas: Während der GOES ACTION DAYS vom 01. August bis 30. September 2025 erhalten Endkunden beim Kauf einer GOES TERROX 400 L oder 500 L einen exklusiven Preisnachlass von 777 € auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) – nur bei teilnehmenden GOES Händlern. Und eine gewinn-Chance!



Der Preis ist nämlich noch nicht alles: Wer im Aktionszeitraum eines der beiden Modelle kauft, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil – und hat die Chance, den gesamten Kaufpreis zurückzugewinnen! Ein*e glückliche*r Gewinner*in bekommt sein Fahrzeug also geschenkt.



Die TERROX-Modelle im Fokus

Terrox Modelle 400 L und 500 L (Foto) stehen im Fokus der Sommeraktion.

Der GOES Terrox 500L beispielsweise, punktete im Quadwelt-Test als vielseitiger Mittelklasse-Allrounder mit robuster Technik und starker Ausstattung. Basis ist der bewährte und technisch solide CForce 520 vom Mutterhaus CFMOTO. Der Terrox bleibt aber optisch eigenständig. Ein spritziger 495-ccm-Einzylinder mit 34,7 PS, CVT-Getriebe und zuschaltbarem Allrad sorgen für souveräne Performance auf Straße und im Gelände. Die Servolenkung erleichtert das Handling, auch wenn sie teilwiese etwas zu stark unterstützt. Komfort bietet der lange Soziussitz mit Rückenlehne, viel Stauraum sowie stabile Gepäckträger. Seilwinde, Anhängerkupplung, 12-V- und USB-Anschluss sind serienmäßig. Das Fahrwerk ist tourentauglich, Bodenfreiheit und Traktion überzeugen. Besonders auf Landstraßen oder auf einem der TETs macht der Terrox Spaß. Bei rund 90 km/h ist aber Schluss. Ein kurzes Fazit gefällig? Hier: Für unter 7.000 € bietet der Terrox 500L einen attraktiven Einstieg ins ATV-Abenteuer – komfortabel, alltagstauglich und geländesicher.

Tourentauglich: Quadwelt-Test auf dem TET in Dänemark.

Die beiden Modelle im Überblick:

GOES TERROX 400 L : Zuverlässiger Einsteiger in die Welt der All-Terrain-Vehicles – mit durchzugsstarkem Motor, zuschaltbarem Allradantrieb und praktischer Anhängerkupplung.

: Zuverlässiger Einsteiger in die Welt der All-Terrain-Vehicles – mit durchzugsstarkem Motor, zuschaltbarem Allradantrieb und praktischer Anhängerkupplung. GOES TERROX 500 L: Mehr Power, mehr Komfort – mit stärkerem Motor, breiterem Fahrwerk, Seilwinde, Gepäckträgern und moderner LED-Lichttechnik.

Der Terrox 500 L im Test: Siehe Ausgabe 4-2025, derzeit am Kiosk.



Jetzt zuschlagen und doppelt profitieren

Diese Sommeraktion bietet nicht nur einen attraktiven Sofortrabatt, sondern auch eine einmalige Gewinnchance. Schnell sein lohnt sich: Die GOES ACTION DAYS laufen vom 01. August bis 30. September 2025 – exklusiv bei teilnehmenden GOES-Händlern.

Mehr Infos zur Aktion sowie zu den Modellen erhaltet Ihr direkt bei Eurem GOES-Vertragspartner vor Ort oder unter www.goes4x4.com/goes-action-days/

Text: GOES, Ralf Wilke

Fotos: Susanne Hähnel, Raymon de Kruijff, GOES