Saalbach Hinterglemm, Österreich: Im Herzen dieser Weltklasse-Skidestination ist ein Polaris RANGER ein alltäglicher Anblick. Für die Einheimischen, die die Berge in Bewegung halten, ist er ein notwendiges Werkzeug, das es ihnen ermöglicht, die Arbeit zu erledigen und die Kunden zufrieden zu stellen, egal was das Bergklima ihnen beschert.



Gerold Vonblon, Chef der österreichischen Vonblon Maschinen GmbH, besucht seine Kunden im Raum Saalbach Hinterglemm. Der Ort ist ganzjährig ein Hotspot für Sport und Tourismus. Die Menschen, die hier leben und arbeiten, sind das ganze Jahr über beschäftigt. Deshalb ist es wichtig, dass sie Fahrzeuge haben, die tagtäglich zuverlässig sind und den extremen Jahreszeiten angepasst werden können.



Fahrzeuge wie etwa die Polaris Ranger sind zu einem unverzichtbaren Teil des täglichen Lebens geworden. Sei es für die Logistik von Skiveranstaltungen, die Gastfreundschaft in den Bergen oder die Instandhaltung der Pisten. Die Berge in bewegung halten. Für die meisten ist es dabei ein Muss, den RANGER mit einem kompletten Kabinenkit auszustatten. Einschließlich Windschutzscheibe, Dach, Türen und Rückwand, sowie einer Kabinenheizung für zusätzliche Wärme und zum Enteisen der Windschutzscheibe. In der Sommersaison können die Kunden die Raupen wieder durch die Räder ersetzen, was das Fahrzeug zum ultimativen Ganzjahresfahrzeug macht.

Text, Fotos und Video: Polaris