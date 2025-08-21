Der König der Felsen

Der barndneue Can-Am Maverick R X rc schreibt die Geschichte der Modllreihe neu und bringt speziell entwickelte Rock-Crawling-Performance auf die Maverick R-Plattform.

Der 2024 erstmals vorgestellte Can-Am Maverick R mit 240 PS hat sich wegen seiner puren Geschwindigkeit und seiner kompromisslosen Leistung in der Wüste schnell einen Namen gemacht. Für 2026 schreibt der neue Maverick R X rc die Geschichte neu und bringt speziell entwickelte Rock-Crawling-Performance auf die Maverick R-Plattform. Can-Am kann auf eine erfolgreiche Geschichte bei King of the Hammers zurückblicken, darunter den Sieg in der 4400 Unlimited-Klasse 2025 mit einem modifizierten Maverick R. Das neue X rc-Paket ist das Ergebnis hart erkämpfter Erkenntnisse aus einem der härtesten Felsrennen der Welt.

Das X rc-Paket umfasst eine Reihe von Funktionen speziell für das Rock Crawling, beispielsweise einen extra niedrigen Gangbereich und den ROCK-Modus für das Smart-Lok Differenzial, um die Rock Crawling-Fähigkeiten zu optimieren. Um das Fahren im felsigen Gelände noch weiter zu verbessern, ist der X rc mit branchenweit einzigartigen Features wie massiven 35“-Reifen XPS Hammer King und dem branchenweit ersten integrierten FOX Lenkungsdämpfer ausgestattet. Zu den Schutzkomponenten gehören ein durchgehender Unterbodenschutz aus robustem HD-HMW-Kunststoff, Dreieckslenkerschutz, Schwellerschutzrohre und eine Rahmenverstärkung. Ob die Fahrer die Felslandschaften von Moab bezwingen, durch den Rubicon crawlen oder ihre eigene Spur ziehen – der Maverick R X rc wurde entwickelt, um auch anspruchsvollstes und felsigstes Gelände zu bezwingen.

Bewährte Leistung: der Can-Am Maverick

Der Maverick, ein wichtiger Bestandteil des Offroad-Produktangebots von Can-Am, erhält für 2026 wichtige Verbesserungen und ein zusätzliches Paketangebot. Von Freizeit-Trail-Enthusiasten bis hin zu eingefleischten Rennfahrern bietet die Maverick-Plattform eine breite Palette an Paketen für nahezu alle Fahrer.

Topp Ausstattung

Die Verbesserungen steigern das Fahrerlebnis durch neue Technologien. Die modernisierte LED-Beleuchtung sorgt für eine frische Optik und einen schärferen, stärker fokussierten Lichtstrahl mit über 1700 Lumen. Dadurch werden die Sichtbarkeit von Streckendetails und Hindernissen sowie die Tiefenwahrnehmung deutlich verbessert. Außerdem sind alle Maverick X rs- und X rc-Pakete mit dem neuen 10,25“-Touchscreen-Display ausgestattet, das über integriertes GPS, Find My Friends und Offline-Zugriff auf Karten und Gruppentouren verfügt. Es ist auch kompatibel mit SMART Zubehör wie Leuchtenleisten, Lauflicht und dem Intervallwischer. Schließlich bietet das brandneue Maverick X Turbo-Paket mit speziellen Merkmalen wie einer 2.041 kg-Seilwinde, einem Rammschutz vorne sowie Komplettdach und Halbtüreneinsätzen Premium-Leistung für den Trail. Es verfügt zudem über das 10,25“-Touchscreen-Display mit integriertem GPS.