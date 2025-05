Vom 19.06. – 22.06. findet im unterfränkischen Bad Kissingen mit der ABENTEUER & ALLRAD die wichtigste Off-Road-Messe des Jahres statt. Über 350 Aussteller aus aller Welt werden dann wieder das gesamte Spektrum der Off-Road- und Outdoor-Szene im Rahmen einer einzigartigen Veranstaltung präsentieren.



Die ABENTEUER & ALLRAD steht vor der Tür und gilt als das zentrale Event für Offroad-Enthusiasten. Auch in diesem Jahr präsentieren wieder viele Unternehmen eine ganze Reihe an spannenden Neuheiten. Mit über 350 Ausstellern aus aller Welt ist die Messe seit Jahren eine der bedeutendsten der Off-Road-, Caravaning- und Overlanding-Szene. Hier erwartet Euch eine riesige Auswahl: 4×4-Serienfahrzeuge, Quads, ATVs, Pick-ups, individuell ausgebaute Expeditions- und Reisemobile, Ersatzteile, Zubehör, Zelte, umfassendes Reise-Equipment sowie Innovationen in Nachhaltigkeit und E-Mobilität.

ABENTEUER & ALLRAD – die Event-Messe für Offroader, Outdoor-Freaks und Camper.

Gute Tradition

Traditionell finden wir Quad-, ATV-, UTV- und Buggyfans viele Neuigkeiten zu unseren Fahrzeugen, sondern gemäß des Messekonzept der ABENTEUER & ALLRAD auch etliche Ideen und Anregungen, die uns unsere Arbeit mit den Vierrädern, aber vor allem unser Leben mit ihnen verschönern.

Ebenso ist es Tradition, dass die Messe von einer bekannten Persönlichkeit bereichert wird. Menschen, die der Szene etwas zu sagen haben und spannende Annekdoten bieten.



In diesem Jahr ist es Jan Ullrich, der die ABENTEUER & ALLRAD 2025 besucht. Deutschlands bester Radrennfahrer aller Zeiten wird im Rahmen einer Gesprächsrunde aus seinem Leben erzählen. Er gilt als einer der größten Sportler, die das Land je hervorgebracht hat. Als erster und bisher einziger deutscher Radrennfahrer triumphierte Jan Ullrich 1997 bei der Tour de France. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney gewann er die Goldmedaille im Straßenrennen und die Silbermedaille im Einzelzeitfahren. Er war Sieger der Vuelta a Espana 1999 und wurde zweimal Weltmeister im Einzelzeitfahren. Am 22. Juni wird Jan Ullrich die Messe ABENTEUER & ALLRAD in Bad Kissingen besuchen und im Rahmen eines Bühnen-Talks aus seinem bewegten Leben erzählen.



Gesegnet mit unglaublichem Talent konnte Jan Ullrich schon in jungen Jahren auf sich aufmerksam machen.

Faszination eines Fernreisetreffens

Während der Messetage verwandelt sich ein Teil der Saalewiesen in Bad Kissingen in die ABENTEUER & ALLRAD CAMP AREA, das Fernreisetreffen der Superlative! Mit Reise- und Expeditionsmobilen aus aller Welt und tausenden an Besuchern ist die ABENTEUER & ALLRAD CAMP AREA mittlerweile eines der größten und spektakulärsten Fernreisetreffen der Welt.

Gäste reisen in traditionellen Expeditionsmobilen wie Unimog und Hanomag ebenso wie in PickUp-Wohnkabinen und Buschtaxis aus allen Kontinenten der Erde an. Aus Australien, Neuseeland und Mexiko ebenso wie aus Brasilien oder der Mongolei. Die CAMP AREA der ABENTEUER & ALLRAD ist inzwischen längst eine Art „Woodstock“ der Off-Road-Szene. Hier sitzt man zusammen am Abend, hier tauscht man Geschichten aus und teilt seine Träume vom Zauber ferner Welten, von Reisen und Expeditionen zu den schönsten und exotischsten Zielen unserer Erde.

Spannende Neuigkeiten in allen Segmenten: Vom Quadsport bis zum Campingausrüster.

ABENTEUER & ALLRAD 2025



Die Messe ABENTEUER & ALLRAD wird in diesem Jahr vom 19. – 22. Juni 2025 stattfinden.