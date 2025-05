Seit 1994 Fachhändler in Norddeutschland: Anfang der 80er Jahre entstand bei dem heutigen Geschäftsführer Lüder Eckhoff die Idee einen Motorradladen zu eröffnen. Aus dieser Idee entwickelte sich 1983 „Scholly´s Secondhandshop“, ein echter Geheimtipp unter den Motorradfahrern.

Es fing mit einer kleinen Geschäftsidee an …

1994 eröffnete Lüder Eckhoff gemeinsam mit Ulrich Bischoff „Scholly´s“ an seinen heutigen Standort in der Bahnhofstraße 6. in Kirchlinteln. Als Fachhändler der Marke Yamaha machte sich das Team unter der Leitung der Beiden schnell einen Namen und erweiterte nur kurze Zeit später das Angebot um ATV´s & Quads.

Der Fahrzeughändler Deines Vertrauens!

Mittlerweile zählt das Team der „Scholly´s Motorrad GmbH“ zu den größten ATV- und Quadhändlern in Norddeutschland. Es folgten weitere starke Markenpartner wie z.B. Kymco und Can-Am, auch die Can-Am Onroad-Modellreihe (Spyder, Ryker) ist bei Scholly´s seit der Markteinführung im Jahr 2008 mit im Programm. Egal ob Motorrad, Roller, Roadster (Can-Am Spyder / Ryker), ATV / Quad oder SSV, Team Scholly´s in Kirchlinteln bei Verden bietet ein großes Portfolio an motorisierten Fahrzeugen.

100% Kundenzufriedenheit

Scholly´s Motorrad GmbH überzeugt mit Leidenschaft für starke Produkte und stellt dabei die Kundenzufriedenheit an die erste Stelle. Als kompetenter Ansprechpartner umfasst das Angebot neben dem Verkauf von Fahrzeugen, auch eine Fachwerkstatt, sowie Fahrer- und Freizeitbekleidung. Erobert mit Team Scholly´s die Straße oder das Gelände und startet in Euer nächstes Abenteuer. Übernehmt die Kontrolle und erlebt Sie die grenzenlose Freiheit.

Scholly´s Motorrad GmbH

Bahnhofstraße 6

27308 Kirchlinteln

Telefon: 04236 687

kirchlinteln@scholly.de

www.scholly.de