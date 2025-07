Das Quadcenter Zollernalb ist in das neue Jahr 2023 mit der Eröffnung seiner neuen Räumlichkeiten gestartet. Die neue Anschrift: Holger-Crafoord-Straße 9 in 72379 Hechingen. Hier bietet das Team rund um Steffi und Thomas Rothmund den Kunden einen vollen Rundumservice. In den neuen, rund 1.300 qm großen und sehr modernen Räumlichkeiten, hat das Quadcenter Zollernalb nach zwölf Monaten Bauzeit einen wahren Traum für alle Drei- und Vierradbegeisterten geschaffen. Die Verkaufsfläche, sowie die Werkstatt- und Lagerfläche konnten deutlich gegenüber dem alten Domizil vergrößert werden. Hier ist alles auf dem neuesten Stand. Ein absolutes Muss für alle On- und Offroader.

Ob zu Land oder zu Wasser

Die finden eine riesige Auswahl an Produkten, rund um unser aller liebstes Hobby. Neu in seinem Sortiment hat das Quadcenter Zollern­alb nun außerdem die Jetski und Wasserscooter vom führenden Hersteller Sea Doo. Mit den individuell anpassbaren Sea-Doo Modellen ist der pure Spaß auf dem Wasser garantiert. Durch passendes Zubehör jeglicher Art, sowie einem vielfältigen Angebot an Fahrerausrüstung von namhaften Herstellern, wird das Sortiment in diesem und natürlich auch im ATV- und Quadbereich ideal abgerundet.

Geht nicht gibts nicht

Getreu dem Motto „Was nicht passt, wird passend gemacht“ realisiert das Werkstattteam vom Quadcenter Zollernalb die unterschiedlichsten Sonderwünsche seiner Kundschaft. Von Umbauten für Organisationen über Anpassungen an spezielle Arbeitseinsätze oder auch behindertengerechte Fahrzeugumbauten – das hervorragend ausgebildete Team findet stets die ideale Lösung für die individuellen Bedürfnisse und Wünsche.

Ob für den praktischen Arbeitseinsatz oder zur Nutzung als Spaß- und Action Fahrzeug: im Produktportfolio des Quadcenter Zollernalb wird für jeden persönlichen Einsatzzweck etwas geboten.

KUNDENZUFRIEDENHEIT wird bei uns groß geschrieben

In der ebenfalls neu gestalteten und qualitativ hochwertig ausgestatteten Fachwerkstatt umfasst das Leistungsspektrum des Quadcenter Zollernalb den Kundendienst, Reparaturen, Achsvermessung und Reifenservice bis hin zu regelmäßigen TÜV-Abnahmen inkl. Sonderabnahmen. „Im Vordergrund steht für uns die Qualität unserer Arbeit sowie Zuverlässigkeit und die Zufriedenheit unserer Kunden“ betont Steffi Rothmund.

Quadcenter Zollernalb

Holger-Crafoord-Straße 9

72379 Hechingen

Telefon: 07471 / 9429940

E-Mail: info@quadcenter-zollernalb.de

www.quadcenter-zollernalb.de