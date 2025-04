Neu: Yamaha Wolverine RMAX4 1000LE

Das Offroad-Abenteuer neu definiert hat Yamaha nach eigenen Angaben mit dem neuen Wolverine RMAX 1000.

Die RMAX 1000-Familie wurde für Abenteurer und Offroad-Enthusiasten entwickelt.

Er kombiniert modernste Technologie mit der für Yamaha typischen Langlebigkeit

und Innovation, um ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten. Dass die Japaner das können, beweisen deren bisherige „Legenden“ wie zum Beispiel die Banshee und Motorräder wie die Ur-Enduro XT 500. Ebenso weitere Fahrzeuge, die heutzutage Kultstatus genießen. Ob der neue RMAX 1000 in seinen verschiedenen Varianten das Zeug hat in diesen Reifenspuren zu folgen, wird sich zeigen.

Flaggschiff im Freizeitsegment

Aus der Modellreihe sticht der Wolverine RMAX4 1000 LE besonders hervor, da er

sowohl kompakte als auch Modelle mit längerem Radstand bietet, die noch größere

Abenteuer ermöglichen sollen. Den Viersitzer mit kurzem Radstand kennen wir schon etwas länger. Das Modell mit dem langem Radstand kombiniert die außergewöhnlichen Eigenschaften der gesamten RMAX-Familie mit zusätzlichen Verbesserungen, die es zu einem Flaggschiff im Freizeitsegment von Yamaha machen.

Jetzt sind – wenn man will – die Familienmitgleider oder Kumpels an Bord und zusätzlich die wichtigsten Outdoor-Artikel. In der Kabine bieten die Wolverine RMAX™ 1000-Modelle ein von Automobilen

inspiriertes Cockpit. So auch der neue, lange Viersitzer, der mit hochwertigen, maßgeschneiderten Sitzen, strategisch platzierten Soft-Touch-Punkten und verstellbaren Sitzen zu punkten weiß. Ausstattungsmerkmale wie die blaue LED-Innenbeleuchtung, beleuchtete Schalter und großzügige Ablagemöglichkeiten verbessern das Fahrerlebnis.

Ein fahrerisches Erlebnis

Das Herzstück jedes Wolverine RMAX 1000 Modells ist ein potenter 999 cm³ DOHC-Achtventil-Paralleltwin-Motor. Dieser sorgt für ordentlich Leistung und geschmeidige Performance. Im Chassis wurde ein fortschrittliches Federungssystem verbaut, das für maximale Beweglichkeit bei niedrigen Geschwindigkeiten ausgelegt ist. Gleichzietig bietet es überragende Dämpfung auf dem Trail. Unser Testfahrzeug war ausgestattet mit FOX 2.0 QS3 Stoßdämpfern. Diese bieten einstellbare Komponenten, um das Fahrverhalten an verschiedene Terrains und Fahrstile anzupassen. Komfort und Kontrolle waren in jeder Situation gewährleistet. So viel schon mal unserem Testbericht in der Ausgabe 3-2025 Eurer Quadwelt vorweg genommen.

Unser Eindruck

Das D-Mode-System von Yamaha bietet drei wählbare Fahrmodi – Sport, Trail und

Crawl – und ermöglicht es dem Fahrer, die Gasannahme an die jeweiligen

Fahrbedingungen anzupassen. Zusätzlich lassen sich im Turf-Mode auch enge Kehren sehr einfach nehmen. In dieser Einstellung schwimmt der RMAX auch im Straßenverkehr mit.

In der atemberaubenden Landschaft rund um das spanische Les Comes konnten wir für Euch dieses neue Side-by-Side exklusiv testen. Die hier beschriebenen Eindrücke geben nur einen Bruchteil dessen wider, was wir offroad mit dieser Fahrmaschine erlebten. Freut Euch also auf die kommende Ausgabe der Quadwelt mit dem Beitrag zur neuen 2025er Wolverine RMAX 1000-Familie und dem Test des neuen, langen Chassis.

Text: Ralf Wilke; Yamaha – Fotos: Yamaha – Video: Yamaha