Gemeinschaft und gute Laune

Am vergangenen Wochenende machten sich die leidenschaftlichen Fahrerinnen und Fahrer der Quadfreunde Mayen-Koblenz auf den Weg zum Quadtreffen der Windecker RZR Freunde nach Wilnsdorf – mit jeder Menge guter Laune im Gepäck.

Die Vorfreude auf das Event war so groß, dass viele Mitglieder schon früh am Morgen auf den Beinen waren. Bereits um 7 Uhr traf sich ein Teil der Gruppe zum gemeinsamen Frühstück beim Bäcker. Dort erwartete die Teilnehmer auch das erste Highlight des Tages: Eine Quadfahrerin hatte sich als Biene verkleidet und zog mit ihrem stilecht dekorierten Fahrzeug viele Blicke auf sich.

Nach der Stärkung ging es weiter zum offiziellen Treffpunkt in Neuwied. Um 8:30 Uhr startete die Gruppe – bestehend aus 14 Quads und einem Roller – in Richtung Wilnsdorf. Die rund eineinhalbstündige Fahrt führte über verschiedene Ortschaften und bot bereits unterwegs Fahrspaß pur.

Verstärkung angereist: Die große Gruppe bereicherte das Treffen.

Am Ziel angekommen, bezogen die Quadfreunde einen Platz am Hang, der trotz leichtem Nieselregen für geselliges Beisammensein taugte. Ein mitgebrachter Pavillon sorgte für etwas Wetterschutz, und schnell wurde das gemeinsame Lager aufgebaut. Zwei Grills wurden aufgestellt, und es wurden Aufgaben verteilt – wer besorgt das Grillgut, wer wagt sich auf die Rennstrecke?

Auf der Strecke

Die Strecke selbst bot alles, was das Herz eines Quad- oder Buggyfans höherschlagen lässt. Ob Anfänger oder erfahrener Fahrer – jeder konnte das Gelände in seinem eigenen Tempo erkunden. Auch der Nachwuchs kam nicht zu kurz: Kinder durften mit Elektroquads oder kleinen Maschinen ihre Runden drehen. Ein besonderes Highlight: Einige Fahrerinnen nutzten die Gelegenheit, in einem Buggy mitzufahren. Nach kurzer Rücksprache mit einem der Fahrer ging es los – und der Fahrspaß war garantiert.

Anlaufpunkt im Fahrerlager: Klönen, Essen, Spaß haben.

Im Fahrerlager

Währenddessen sorgte man im Fahrerlager für das leibliche Wohl. Bei Grillwurst und netten Gesprächen tauschte man sich über Erlebnisse auf und abseits der Strecke aus. Auch drei Mitglieder der Gruppe, darunter die als „Biene“ verkleidete Fahrerin, wagten sich auf die anspruchsvolle Piste – und kamen gut durchgeschüttelt, aber sichtlich begeistert zurück. Ihre Quads waren danach kaum wiederzuerkennen: vom Schlamm gezeichnet, aber kampferprobt.

Fangopackung: Indikator für viel Fahrspaß!

Am Nachmittag wurde gemeinsam abgebaut, bevor es im Konvoi wieder zurück in die Heimat ging. Das Fazit des Tages: ein rundum gelungenes Treffen, das einmal mehr zeigte, wie stark der Zusammenhalt unter den Quadfreunden Mayen-Koblenz ist – und wie viel Freude gemeinsames Hobby und gemeinschaftliches Erleben bringen können.

Text und Fotos: Quadfreunde Mayen-Koblenz