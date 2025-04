Wer helfen will muss fahren können

Offroadkurs für Hilfskräfte lautete das Motto. An ihrem Heimatstandort Simmerath in der Eifel, übernahmen die Rettungsprofis vom Malteser Hilfsdienst vor einiger Zeit ihre drei neuen Einsatzfahrzeuge Can-Am Traxter. Verteilt auf die Standorte Monschauer Land, Nettetal und Nettersheim werden die UTVs im Fall von Sonderlagen, etwa bei einer Überflutung oder einem Waldbrand eingesetzt. Aber auch bei der Suche und dem Bergen von Verletzten in unzugänglichen Gegenden werden die Fahrzeuge flexibel verwendet.

Offroadkurs für Hilfskräfte

Offroadkurs: Übung macht auch unter den Heferinnen und Helfern der Malteser den Meister.



Dabei kann es natürlich auch zu herausfordernden Fahrsituationen kommen. „Reitwege, Trampelpfade oder Wirtschaftswege sind für offroad-unerfahrene Besatzungen schwierig“, weiß Einsatzleiter Felix Fechler und hatte darum einen Kursus auf dem Moto-Cross-Gelände des MSC Kleinhau in der Eifel in den Dienstplan aufgenommen. Nach einer Einweisung in die Bedienung und Straßenfahrten, ging es daran, die beiden langen und einen kurzen Traxter in ihrem Einsatzprofil zu bewegen. Unter der Leitung von Marco Steines und dem Team von Big Air Max tasteten sich die Fahrzeugführenden an Auf- und Abfahrten, Schräglagen bis hin zu verblockten Trails heran. „Wichtig ist uns als Händler und Umrüster nicht nur das ‚Geschäft‘ hinter den Umbauten“, erläutert der Chef sein Engagement. Der Eifeler Händler hat sich bei den Anwendern in seiner Umgebung, der Euregio und weit darüber hinaus einen Namen gemacht.

Es geht weiter

Der Eifeler Spezialist bietet weitere Fahrzeuge in vielen Konfigurationen für Hils- und Rettungsdienste. Nebst Ausbildung.



Als Anwohner einer vom 2021er Hochwasser betroffenen Region, will er auch, dass die drei Traxter effektiv zur Wirkung kommen können. So stellten die Guides ihre Schützlinge vor unterschiedliche Situationen, die nah an deren Einsatzspektrum reichten. „Wir fühlen uns tatsächlich besser gewappnet“, lautete unisono das Resümee der Malteser. Sie sammeln inzwischen Erfahrungen während Sanitätsdiensten und haben bereits einen Dienstplan fortgeschrieben. Vom Offroadkurs für Hilfskräfte zu dem für Fortgeschrittene, wo unter anderem auch Seilwindentechnik geübt werden soll.

Text: Ralf Wilke – Fotos: Ralf Wilke, Big Air Max